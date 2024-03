Firenze, uno spettacolo su Margherita Hack nel giorno della festa della donna

Firenze, 7 marzo 2024 – Nel giorno della festa della donna, l’8 marzo, alle ore 21 al teatro Puccini va in scena ’Margherita Hack, una stella infinita’ con Laura Curino, spettacolo scritto e diretto da Ivana Ferri. Nella sua lunga vita Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la laicità dello Stato e combattuto per la parità dei diritti. Ha saputo coniugare un'importante carriera scientifica nell'astronomia e la passione per la divulgazione affascinando e divertendo milioni di italiani dal vivo o in tv.

Toscana doc e atea convinta, Margherita Hack - 'amica delle stelle' come si era essa stessa definita in una sorta di autobiografia pubblicata nel 1998 - ha trascorso buona parte della sua vita a Trieste. Qui ha diretto per oltre 20 anni l'Osservatorio astronomico, portandolo a un livello di rilievo internazionale, ed ha insegnato nell’università dal 1964 al 1992. Nota al grande pubblico soprattutto per le due doti di divulgatrice, nel mondo della ricerca ha occupato una posizione di primo piano fin dall’inizio della sua lunga carriera. Celebri anche le sue battute taglienti ed i suoi modi schietti, conditi dal forte accento toscano che non ha mai abbandonato, così come la sua grande gentilezza.

Questo spettacolo è un omaggio e un divertito ricordo della sua originalità e simpatia. Musiche Gianluca Misiti - Lucio Dalla, montaggio immagini Gianni De Matteis, direzione tecnica Massimiliano Bressan, organizzazione Francesca Gallo, segreteria di produzione Vittoria Lombardi , collaborazione tecnica Loris Spanu produzione Tangram Teatro Torino con il sostegno di MIC e Regione Piemonte. Il 9 marzo a calcare il palcoscenico del Puccini saranno Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con lo spettacolo ‘Delirio a due’. Nuzzo e Di Biase sono molto amati e conosciuti dal pubblico per la loro attività televisiva, cinematografica e radiofonica particolarmente intense negli ultimi anni, sia in coppia che singolarmente (da Zelig a Lol2 in tv, da Numeri Uni su Radio Due al cinema con Aldo Giovanni e Giacomo e Ficarra e Picone).

Con “Delirio a due” il pubblico sarà curioso di vederli alla prova con il loro primo amore, il teatro, ma in una veste inedita come interpreti di un grande classico del Teatro dell’Assurdo. “Delirio a due” è un piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo, un irresistibile scherzo teatrale tipico del miglior Ionesco, dove la cornice comica e beffarda e il funambolismo verbale fanno comunque trasparire una società che affoga nella tragedia quotidiana e nella sconcertante gratuità dei comportamenti, e dove il linguaggio, invece di essere strumento di comunicazione, è un ostacolo che allontana e divide. Nella commedia domina il paradosso e il grottesco e la perenne, futile, incessante lite tra Lui e Lei, ridicole marionette umane imprigionate nella ragnatela di un ménage familiare annoiato e ripetitivo.

Maurizio Costanzo