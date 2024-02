Firenze, presentazione del libro ‘Violenzissima’ alla BiblioteCaNova

Firenze, 19 febbraio 2024 – Il libro “Violenzissima “ di Ilaria Bonuccelli affronta un problema di grande attualità e porta alla ribalta la violenza spesso “invisibile” contro donne e minori e la devastante ricaduta sulle vittime e l’intera comunità. Nell’ambito delle varie iniziative del Circolo Culturale Piero Gobetti di Firenze, ci sarà appunto la presentazione di “Violenzissima “, libro edito da Lucia Pugliese Il Pozzo di Micene. L’evento, che si terrà giovedì 22 febbraio a Firenze in via Chiusi presso la BiblioteCaNova Isolotto, alle ore 16, è stato realizzato dal Circolo Gobetti in collaborazione con la Cgil Spi dei quartieri 1 e 4 , il Coordinamento Donne della Cgil e col Quartiere 4. Ci sono osservazioni sulla risposta sociale a tutt’oggi frammentata o insufficiente mentre permane un atteggiamento giudicante sessista e retrogrado verso le vittime talvolta non credute o addirittura inquisite e deprecate. Nel libro si trovano inoltre tante informazioni giuridiche. Quest’incontro rientra nel programma del Circolo Culturale Piero Gobetti per la tutela dei diritti civili, della libertà di tutti e della necessità di un deciso rilancio dell’educazione sociale e della cultura. Presenteranno il libro e dialogheranno insieme all’autrice Caterina Ceccuti , scrittrice e giornalista , ed il dottor Beniamino Deidda , ex Procuratore a Firenze. Modera Anna Marvulli, Spi Cgil Q1. Introduzione e saluti del presidente del quartiere 4, Mirko Dormentoni, Roberto Badulato del Circolo Culturale Piero Gobetti, e Carla Moretti di Spi Cgil Q4. Ilaria Bonuccelli è una giornalista di inchiesta e scrittrice. Nel 1996 ha vinto il Premio cronista dell'anno Piero Passetti per la migliore inchiesta giornalistica italiana. Nel 2017 ha vinto il Premio speciale Franco Giustolisi - targa del Senato - per l'inchiesta speciale sul telemarketing selvaggio. Si dedica da tempo al contrasto della violenza di genere, collaborando con giuriste e docenti dell'università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le istanze di cui si fa promotrice porteranno a modificare la norma dei braccialetti elettronici anti-stalking e l'entità degli indennizzi alle vittime italiane di reati intenzionali violenti, come lo stupro. Dopo il successo ottenuto col volume ‘Per ammazzarti meglio’, con ‘Violenzissima’ propone interviste e atti di sentenze condizionate dal pregiudizio, ci parla della ricaduta della violenza anche sui soggetti familiari e di vittime che non sono state adeguatamente protette.