Firenze, eredità materiale e morale di Spadolini: il vincolo a garanzia delle sue volontà

Firenze, 23 settembre 2023 - Si è svolto questa mattina nella villa “Il Tondo dei Cipressi” dello statista fiorentino, a Pian dei Giullari, il seminario “Eredità materiale e morale di Giovanni Spadolini: il vincolo a garanzia delle sue volontà”, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, presideduta da Cosimo Ceccuti in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Erano presenti i rappresentanti di tutte le Soprintendenze ai Beni vincolati: a poche settimane fa risale infatti l'attribuzione del vincolo culturale al patrimonio immobiliare e mobile, conservato nella “Casa dei libri” del professore. Presenti Giorgia Muratori, segretaria regionale del MIC per la Toscana, Michele Di Sivo, soprintendente bibliografico ed archivistico, Anna Florida, funzionario della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, in rappresentanza della soprintendente Antonella Ranaldi. “Come presidente della commissione patrimonio culturale del Ministero della Cultura -è stato il commento di Giorgia Muratori-, intendo evidenziare l'importanza del vincolo culturale recentemente decretato dalla Commissione sulla Casa dei libri di Giovanni Spadolini, detta “Il Tondo dei cipressi”, e sui beni mobili pertinenziali. La dichiarazione di interesse culturale vuole rispettare la volontà di Giovanni Spadolini, che già nel lontano 1990, durante un'intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, espresse l'intento di conservare tutto nello stato in cui si trova la casa di Pian dei Giullari.” “La Sab Toscana ha lavorato in sinergia con il Segretariato regionale e con la Sabap Firenze per definire le dichiarazioni di interesse storico per il patrimonio della Fondazione Spadolini – ha spiegato Di Sivo -: si tratta del fondatore del Ministero per i Beni culturali nel 1974-75 e ciò ha reso ancor più doverosa l'iniziativa. La Biblioteca comprende circa 100mila volumi, di cui almeno 80.000 raccolti dallo stesso Spadolini, ed è costituita da nuclei importantissimi, di cui fanno parte anche incunaboli e cinquecentine. L'archivio non è certo da meno, dato il ruolo centrale che Spadolini ha svolto nella storia d'Italia del secondo Novecento: dalle carte di famiglia alla sua attività di giornalista e di direttore del “Corriere della sera”, a quella di ministro, presidente del Consiglio, presidente del Senato. Notevole il corpus documentario del periodo in cui fu ministro della Difesa.” In conclusione dei lavori Anna Florida ha parlato delle vicende e delle problematiche che hanno condotto all’apposizione del vincolo sull’edificio della Villa e sul patrimonio storico-artistico in essa contenuto, nel rispetto della volontà di Giovanni Spadolini che aveva espressamente desiderato che tutto al suo interno restasse “così com’è”. Il vincolo - oggi si parla di ‘Dichiarazione dell’interesse culturale” - ha voluto sancire questo dettato, ribadendo con un vincolo pertinenziale il legame stretto fra il luogo (la villa del Tondo dei Cipressi) e le raccolte variegate e multiformi che vi sono oggi conservate, e che rispecchiano gli interessi e le passioni culturali di Spadolini. Nel pomeriggio è stata eccezionalmente aperta per visite guidate la dimora in cui lo statista fiorentino è nato e cresciuto, in Via Cavour, nel cuore della città. Maurizio Costanzo