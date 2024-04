Firenze, doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Firenze, 6 aprile 2024 – Conto alla rovescia per il doppio appuntamento dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, con solisti straordinari. L’appuntamento è per domenica 7 e lunedì 8 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a Firenze. Il violinista Augusto Vismara è considerato tra i maggiori interpreti italiani degli ultimi 30 anni. Prima di dedicarsi al violino e alla direzione d’orchestra ha avuto una grande carriera da violista con le principali orchestre – Maggio, Scala e La Fenice, tra le altre - dirette da Giuseppe Sinopoli, Christian Thielemann, Antonio Janigro, Peter Maag e Luciano Berio. Con Vismara al violino, ritroveremo Elisa Racioppi, in arte Neruda, pianista dalla espressività profonda e comunicativa con cui collabora da tempo. Alla direzione il maestro Giuseppe Lanzetta, al pianoforte Elisa Racioppi. Il concerto avrà le esecuzioni delle musiche di F. Schubert (Ouverture in do minore D8), F. Busoni (Concerto in re minore per pianoforte e orchestra), F. Mendelssohn Bartholdy (Concerto doppio per pianoforte violino e archi). Ad esaltare le doti dei due solisti sarà il “Concerto in re minore per violino, pianoforte e orchestra d'archi” di Felix Mendelssohn-Bartholdy, opera giovanile del compositore tedesco segnata da straordinaria freschezza melodica, interventi orchestrali lineari e “classici”, episodi solistici intrisi di energia. Completano il programma l’”Ouverture in mi minore per orchestra” di Franz Schubert e il “Concerto in re minore per pianoforte e orchestra” di Ferruccio Busoni. La 44esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp. Programma completo sul sito ufficiale www.orchestrafiorentina.it. Biglietti 15/20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Maurizio Costanzo