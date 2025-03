Firenze, al Quartiere 1 evento 'Donne e lavoro'

Firenze, 11 marzo 2025 - Fa parte di “Marzo Donna”, un mese di iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, l'esibizione del coro Le Musiquorum alla Casa delle donne delle Murate oggi, 11 marzo, alle ore 18.30. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio l’evento, organizzato con la collaborazione del Quartiere 1, a cura della Commissione servizi sociali, prevede l’esibizione de Le Musiquorum che canteranno canti popolari di donne lavoratrici.

Ad aprire la serata l’intervento del presidente della Commissione servizi sociali del Quartiere 1, Alessandro Vicisano.Seguiranno brevi letture scelte ed eseguite da persone provenienti da diversi mondi, ma accomunate dalla stessa sensibilità sul tema, che precederanno l’esibizione de Le Musiquorum. Chiuderà la serata il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli.