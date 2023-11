Firenze, danza contro la violenza sulle donne. Tre esibizioni a ingresso libero

Firenze, 20 novembre 2023 - Al Teatro Cantiere Florida di Firenze il 21 novembre alle ore 21 nell’ambito della rassegna “Effetto donna – Dialoghi taciuti”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, in scena con ingresso gratuito tre contenuti artistici: “SoloxDonna” della Compagnia Danza Estemporada, “Pezzi Fragili” della Compagnia Naturalis Labor e l’esibizione dell’Art Music Academy di Sesto Fiorentino per le coreografie di Claudia Nuzzaci (www.teatroflorida.it).

La rassegna “Effetto donna – Dialoghi taciuti” nasce a fronte di un’emergenza sociale e realizza ogni anno spettacoli in spazi teatrali, lezioni-spettacolo nelle scuole e incontri per favorire una maggiore sensibilizzazione all'argomento, col sostegno di Città Metropolitana di Firenze Unipol SAI. “SoloxDonna”, partendo dall’obiettivo 5 dell’agenda 2030 ossia “Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze”, si focalizza sull’eccellenza femminile, raccontando storie di donne avanguardiste per recuperarne la memoria per costruire un futuro fatto di valore e dignità.

“Pezzi Fragili” è un lavoro d’istinto: due persone si trovano vicine in una condivisione profonda, due sconosciuti che si rendono conto quanto uno sia importante per l'altra; “Cosa indossavo” si sviluppa dalla poesia di Mary Simmerling dal titolo “What Were You Wearing?” (in italiano Cosa indossavi?) in cui l’autrice descriveva l’esperienza di stupro da lei vissuta nell’estate del 1987.

