Firenze, al Teatro Niccolini viaggio nelle credenze popolari col 'Breviario delle streghe'

Firenze, 17 marzo 2024 - Carlo Lapucci, studioso e scrittore di Vicchio di Mugello, notissimo nel campo della ricerca linguistica e antropologica, ha realizzato il libro ‘Breviario delle streghe. Elementi del magico quotidiano nel mondo attuale’ (edizioni Helicon). Il volume sarà presentato al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3, Firenze), al caffè letterario, giovedì 21 marzo alle ore 18. Nell’ambito delle ‘Niccolitudini’, le presentazioni che non annoiano (e durano poco), Marino Biondi dialogherà con l’autore, introduce Antonio Pagliai. A ingresso libero.

“Chi entra nel mondo delle credenze popolari – si legge - capisce ben presto che non si dovrebbe mai tradurle nell'ordine razionale e scientifico in cui oggi crediamo. Tolti dalla loro realtà, questi elementi, presi a uno a uno, separati dagli altri, diventano pezzi di una stravagante collezione: acquistano altri valori, perdendo quelli originali, essenziali, per cui sono nati ed esistono; perdono la dimensione della vita istintiva, naturale, che fa perché sente di fare e non si chiede altro perché. Sarebbe come vedere il museo dell'agricoltura del passato in un mondo dove non si è mai visto o s'immagina a stento la vita della terra. Per conoscere veramente le cose c'è un modo solo: viverle. Diversamente non sono molto diverse dai graffiti dell'uomo preistorico”.

Maurizio Costanzo