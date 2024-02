In arrivo “Adesso vinco io”, il docufilm su Marcello Lippi

Firenze, 22 febbraio 2024 – Grande novità per tutti gli amanti del cinema e del calcio: dal 26 al 28 febbraio uscirà nelle sale Adesso vinco io, il docufilm di Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei incentrato su Marcello Lippi, storico allenatore della Juventus e commissario tecnico dell'Italia durante i Mondiali del 2006. Un viaggio nei ricordi dell’allenatore viareggino, tra immagini d'archivio, filmati di famiglia, e interviste a colleghi, familiari e ai grandi del calcio come Ivano Bordon, Zinedine Zidane, Francesco Totti, Christian Vieri, Gianluigi Buffon, Adriano Galliani e Fabio Cannavaro.

"I docufilm ormai si sprecano al cinema, ma ho deciso di farlo perché si racconta non solo la carriera ma anche l'umanità e sicuramente i momenti più emozionanti sono quelli in cui si parla della mia famiglia. Tra i numerosi successi che ho avuto c’è stata la possibilità di allenare dei grandi calciatori e grandi uomini. In questo momento ci sono nuovi giocatori, magari non grandi come quelli che io ho avuto la fortuna di allenare, ma c'è la possibilità di costruire una buona Nazionale anche in questo periodo”. E su un ritorno ad allenare? “Non tornerò più, mi voglio godere le panchine mentre passeggio per Viareggio” ha commentato Lippi.