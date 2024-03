Firenze, al Goldoni l’anteprima del docufilm su Dante

Firenze, 9 marzo 2024 - Un progetto internazionale su Dante diretto dal pluripremiato regista Ric Burns e scritto con lo studioso Riccardo Bruscagli che vede, nei panni del Sommo Poeta, Antonio Fazzini. Sarà lo stesso attore toscano a presentare in anteprima il docu-film “Dante: Inferno To Paradise”, giovedì 14 marzo al Teatro Goldoni di Firenze, nell’ambito di una serata evento a ingresso libero, con inizio alle ore 20,30. La serata si svolgerà pochi giorni prima della messa in onda sulla rete americana PBS e proporrà alcuni episodi del film, in inglese, introdotti e commentati da Antonio Fazzini insieme dalla consulente creativa Christine Herring e al coautore Riccardo Bruscagli. Prodotto dalla casa cinematografica Steeplechase per la rete televisiva americana Pbs (Public Broadcasting Company), “Dante: Inferno To Paradise” è il risultato di un’intensa collaborazione fra maestranze, attori, studiosi italiani e anglo-americani. Il docu-film intreccia la biografia e l’opera di Dante, restituendo un ritratto dell’uomo e del poeta come genio davvero universale, capace di attraversare epoche e culture lontane e diverse. Un ritratto di Dante Alighieri, "sommo poeta" e padre della lingua italiana, il primo a credere nell'italiano "Volgare" e a scrivere le sue opere in questa lingua. La Divina Commedia è uno dei libri più letti al mondo. Questo docufilm è una speciale occasione per conoscere meglio la figura di Dante, il poeta che non ci ha dato soltanto una lingua, ci ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese». Una terra unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo classico, ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo. Nell’ambito della stagione 2024 del Teatro delle Donne realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4. Prosimo appuntamento. Donne da ricordare per il loro talento, per il coraggio con cui si sono addossate il peso di una causa, per la fierezza delle loro risposte al potere. Donne che lo scrittore Eduardo Galeano ha immortalato nel suo ultimo libro “Mujeres” e che rivivranno nelle letture di Angela Antonini, venerdì 22 marzo al Teatro Goldoni di Firenze. Programma completo sul sito www.teatrodelledonne.com e sui canali social.

