Firenze, ultimo concerto del Festival delle Orchestre Giovanili

Firenze, 18 agosto 2023 - Stasera la Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria, ospita l'ultimo appuntamento musicale del 24/o Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, il concerto della Puccheimer Jugend Kammer Orchester, orchestra d'archi giovanile tedesca nata nel 1993, nella piccola cittadina di Puccheim, formata da oltre trenta elementi tutti singoli vincitori della Jugend Musiziert Competition, diretti dal Maestro Peter Michielsen. Il programma del concerto si apre alle 21 con la composizione di Peter Ilic Tchaikovsky Souvenir de Florence op. 70, omaggio alla città del Giglio che il compositore russo scrive tra il 1891 e il 1892, a seguito di numerosi viaggi nel capoluogo toscano. Dalla Russia all'Austria con Wolfgang Amadeus Mozart con l'esecuzione del Divertimento in Fa Maggiore K 138, composto nel febbraio 1772. Chiude il concerto e il 24esimo Festival internazionale delle Orchestre Giovanili la Kleine Suite for String op. 1 del compositore danese Carl Nielsen, eseguita in prima assoluta nel 1888 alla Tivoli Hall di Copenhagen.