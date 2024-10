Ernesto Balducci e "Per una cultura di pace"

Firenze, 8 ottobre 2024 - "L'Uomo Planetario" è uno dei testi più letti, studiati, amati e venduti di Ernesto Balducci. È giudicato uno dei volumi più rappresentativi del pensiero dell'intellettuale e padre scolopio che ha fatto dell'uguaglianza al di là di ogni confine culturale, religioso, etnico e geografico e della pace la sua missione di vita. E proprio a questi valori si ispira la nuova collana editoriale "Per una cultura di pace": con Gabrielli editori, la Fondazione intitolata a Balducci e che ne porta avanti l'eredità intellettuale e di scritti pubblica in nuove edizioni i testi più famosi di padre Ernesto insieme a nuovi volumi di altri autori sempre sui temi a lui cari. Il primo è la riedizione appunto de "L'Uomo planetario", a cura di Pietro Domenico Giovannoni con la prefazione dell’Arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli. Collana e volume saranno presentati domani al Cenacolo del Fuligno (via Faenza) alla presenza dell'Arcivescovo Gambelli, della presidente della Fondazione Balducci Grazia Bellini, della teologa Cristina Simonelli, del frate domenicano Alessandro Cortesi e del curatore Pietro Domenico Giovannoni, che fa parte dell'Istituto Superiore Scienze Religiose della Toscana S.Caterina da Siena. Presenti anche Cecilia e Lucia Gabrielli della casa editrice. Ingresso libero.

Informazioni: Fondazione Ernesto Balducci, Tel. 055/599147, email: [email protected]