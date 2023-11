Musei in musica: sonorità spagnole per la duchessa Eleonora di Toledo

Firenze, 8 novembre 2023 - Nuovo appuntamento per Musei in Musica il prossimo 12 novembre in Palazzo Vecchio. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione fra Mus.e e l’orchestra filarmonica fiorentina La Filharmonie, consente di intrecciare i diversi linguaggi artistici – visivi e musicali – per fruire del patrimonio civico in forma assolutamente speciale.

Domenica 12 novembre, alle 11.30 e alle 15, i visitatori saranno accompagnati in visita agli appartamenti della Duchessa Eleonora di Toledo, consorte di Cosimo I de' Medici, figlia del vicerè di Napolo Pedro Alvares de Toledo, focalizzando l'attenzione tanto sul programma iconografico di questi ambienti quanto sulla figura della Duchessa, suo contesto d'origine e sul suo entourage. Successivamente, sarà possibile ascoltare una selezione di brani per viola da gamba e liuto, eseguiti da Marco Casonato e Francesco Olivero, evocativa delle atmosfere della corte ducale.

Anche se non abbiamo notizie precise sugli interessi musicali di Eleonora, infatti, sappiamo che nutriva per la musica una particolare predilezione; tra i suoi stipendiati figurano per esempio il cantore Sivigliano da Madrid e anche una donna, Anna Cantora, impegnati con ogni probabilità nell'esecuzione di canti proprio negli appartamenti ducali. La visita sarà dunque arricchita da un programma musicale intimo, di ispirazione ispanico-napoletana, con brani di Santiago de Murcia, Josquin Desprez, Diego Ortiz e Giovanni Giacomo Gastoldi.