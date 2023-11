Earth Technology Expo 2023: a Firenze la crisi climatica è al primo posto

Firenze, 10 novembre 2023 – Earth Technology Expo 2023: così si chiama l’evento che andrà in scena a Firenze dal 15 al 18 novembre alla Fortezza da Basso e che tratterà i grandi temi della crisi climatica. Progetti, tecnologie, investimenti e infrastrutture per la difesa dai grandi rischi naturali. In questa edizione, tra le molte novità, l’Intelligenza Artificiale al servizio dei nuovi piani comunali di Protezione Civile, le tecnologie più innovative per l’osservazione della Terra dallo spazio, l’educazione dei cittadini alla gestione dei rischi.

Dati alla mano, con le proiezioni meteoclimatiche che prevedono un aumento di magnitudo e frequenza di eventi sempre più catastrofici, non più estremi ma ormai ordinari, l’Italia deve reagire per difendere e tutelare cittadini, ambiente e economia. Cosa possono e devono fare lo Stato, le nostre istituzioni e noi cittadini per difendersi dai disastri naturali dovuti ai cambiamenti climatici in corso? Ad Earth Technology Expo si cercherà di dare delle risposte.