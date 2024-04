Dal 19 aprile Vanessa Incontrada al Teatro Verdi di Firenze

Firenze, 15 aprile 2024 – Dal 19 al 21 aprile al Teatro Verdi di Firenze arriva Vanessa Incontrada col suo 'Sono in riunione...ti posso richiamare?'. L'autore, regista e interprete è Gabriele Pignotta. Si tratta di un'attuale un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Il titolo della commedia riporta la frase divenuta tormentone per la generazione dei quarantenni di oggi; Pignotta ne dipinge il ritratto come persone abbastanza cresciute da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non così adulte da poter smettere di ridere ed ironizzare su sé stesse. L’autore, regista e interprete Gabriele Pignotta insieme a Vanessa Incontrada riversa in questa esilarante commedia inquietudini e denunce che osserva nei propri coetanei. Lo fa con una verve incredibile, unendo verità ad una scrittura ironica, ricca di trovate spassose ed equivoci esilaranti.