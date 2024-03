Cosmo in concerto al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

Firenze, 27 marzo 2024 – Pochi giorni ancora e prenderà il via il tour di Cosmo nelle principali città italiane. Tour nei club 2024, questo è il nome che il cantante piemontese ha scelto per portare in giro per l’Italia tutti i pezzi del suo ultimo album, Sulle ali del cavallo bianco, uscito il 15 marzo. La prima data è prevista al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze, sabato 30 marzo. L’artista sarà accompagnato anche da una band di quattro elementi, con cui metterà in scena i classici pezzi del suo repertorio riadattati per l'occasione.

I biglietti del concerto per la data toscana sono ancora disponibili sull’app Dice.