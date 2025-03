Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio 'Firenze per Mario Luzi'

Firenze, 3 marzo 2025 – Non servono tante parole, ma solo quelle buone. Dedicato al grande scrittore e poeta italiano, torna il premio giovanile di poesia “Firenze per Mario Luzi”. Promosso dall'Assessorato all'educazione del Comune di Firenze in collaborazione con il quotidiano “La Nazione”, la casa editrice “Le Lettere” e il “Centro Studi Mario Luzi La Barca” di Pienza, il concorso poetico giunge alla quattordicesima edizione: rivolto a tutti gli studenti di Firenze, dell’area metropolitana e della Regione Toscana. Il termine per la presentazione dei testi è il 3 febbraio 2025. Per scaricare il bando e la scheda di adesione al concorso: https://www.firenzepermarioluzi.it/