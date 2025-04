A Firenze il 25esimo concorso internazionale 'Firenze e Danza'

Firenze, 3 aprile 2025 - Saranno 850 le ballerine e i ballerini di ogni età e livello provienti da 70 scuole di tutta Italia che parteciperanno, il 4, 5 e 6 aprile prossimi, al 25° concorso internazionale 'Firenze e Danza'. L'evento, che si svolgerà al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, è stato presentato a Palazzo Vecchio dall'assessora allo sport e alle politiche giovanili Letizia Perini e Giannella Sensi direttrice artistica di 'Firera e Danza'. 'Firenze e Danza' rappresenta un'opportunità ballerini, coreografi e scuole di danza di tutto il mondo, offrendo l'accesso a borse di studio e stage di livello internazionale come il 'Summer intensive New York' promosso dalla Fini Dance New Yor Ballet.

"Siamo orgogliosi di ospitare a Firenze un evento come questo - ha sottolineato l'assessora Perini - sarà non solo un grande evento sportivo e culturale ma anche un momento di sfida che vedrà mettersi in gioco tanti giovani. Le ballerine e i ballerini che parteciperanno al concorso avranno l'opportunità di trasformare quella che era solo una passione in un lavoro, coronando il loro sogno". Anche quest'anno la giuria sarà composta da professionisti (nazionali e internazionali) scelti tra insegnati, coreografi e personalità legate al mondo dello spettacolo: Andrea Attila, Damiano Bisozzi, Isabelle Ciaravola (étoile dell'Opera di Parigi che a Firenze riceverà un premio alla carriera), Antonio Fini della Fini Dance di New York e Maura Paparo.