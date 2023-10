Firenze, uno speciale concerto in Duomo con Paolo Fresu

Firenze, 16 ottobre 2023- Ad un anno esatto dal concerto “Altissima Luce”, che ha emozionato e incantato il pubblico, l’Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus offrono ancora una volta uno straordinario evento nella Cattedrale di Firenze: “Back to Bach – Special Edition” con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura, Uri Caine e I Virtuosi Italiani. L’appuntamento è il 26 ottobre, alle ore 21 e 15 a ingresso gratuito solo su prenotazione. Un progetto inedito che trae origine da quello denominato “Back to Bach” del 2012, eseguito nella Chiesa di San Fermo a Verona per la rassegna “Musica e Arte Sacra”. La musica traccia un percorso da sogno che parte da Bach e arriva al contemporaneo, nel quale una reciproca relazione di sensi rivela la compenetrazione tra musica barocca e improvvisazione jazz. Ritmo e armonia danno voce all’anima e ne scorrono le declinazioni, in una danza che accarezza le diversità stilistiche e ne afferra le affinità, una felice rilettura del repertorio colto attraverso inusitate vesti sonore. Un concerto di forte impatto emotivo e scenografico, con le sezioni dell’ensemble e i solisti che entreranno in scena da direzioni diverse della Cattedrale, fendendo il silenzio con note suadenti e profonde: la presenza dei tre solisti, insieme per la prima volta, determinerà la scelta di un nuovo repertorio e imprimerà all’evento il crisma dell’esclusività. Sempre Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura sono stati i protagonisti del concerto “Altissima Luce” tenutosi l’anno scorso, 26 ottobre 2022, nella Cattedrale di Firenze. Eseguito per la prima volta a Firenze e ispirato al Laudario di Cortona riletto in chiave jazz, di cui i due artisti hanno scelto 12 laudi delle 47 che compongono il volume della seconda metà del XIII secolo. Il concerto fu eseguito in quartetto dai due artisti con Michele Rabbia e Marco Bardoscia, supportati dalla nuova Orchestra da Camera di Perugia e dal gruppo vocale Armoniosoincanto. Prenotazioni a partire dalle ore 9 del 19 ottobre collegandosi al link: https://duomo.firenze.it/it/eventi/9726/back-to-bach-special-edition.

