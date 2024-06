Complesso Opera Duomo Firenze, nel 2023 1,3 milioni di visitatori

Firenze, 6 giugno 2024 - L'anno scorso i visitatori sono tornati regolarmente ad ammirare i monumenti del complesso del Duomo di Firenze dopo le limitazioni dettate dalla pandemia di Covid-19: sono stati 1.328.522, con "un incremento significativo rispetto ai 1.124.358 visitatori del 2022". Lo rende noto l'Opera di Santa Maria del Fiore che sovrintende al complesso: il dato è contenuto nel bilancio annuale che è stato pubblicato per l'ottavo anno consecutivo e che vuole "essere - si spiega - uno strumento di dialogo tra l'Opera e i suoi portatori di interesse (cittadini, fedeli, istituzioni, partner, fornitori) informandoli sulle attività svolte nel corso dell'anno e gli obiettivi raggiunti, andando oltre la semplice rendicontazione di carattere economico e finanziario". Riguardo alle attività di restauro e manutenzione dei monumenti, principale finalità statutaria e in definitiva motivo di esistenza dell'Opera, tra gli interventi principali del 2023 "si segnalano la realizzazione della controbussola della Balla della Cattedrale e il rialzamento della balaustra della lanterna della Cupola. È stato completato il restauro delle sale chiuse del Campanile di Giotto, mentre è stato avviato quello della volta musiva del Battistero, che si protrarrà per circa sei anni. Inoltre, sono stati eseguiti diversi interventi di restauro nella Cattedrale e avviato il progetto di recupero dell'organo originariamente situato nella bifora centrale del matroneo del Battistero, con l'obiettivo di restituire al suo antico splendore uno dei tesori musicali del nostro complesso monumentale". Ancora emerge che la musica è stata una delle protagoniste del 2023 dell'Opera di Santa Maria del Fiore: "L'impegno in campo musicale è proseguito, arricchendo il calendario annuale con eventi culturali di spicco. I concerti di prestigio organizzati hanno ulteriormente contribuito a valorizzare il nostro patrimonio culturale e artistico".