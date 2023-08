"Città da sfogliare", martedì alle Murate il libro di Riccardo Jannello

Firenze, 5 agosto 2023 – Un appuntamento da non perdere per chi ama leggere e viaggiare. Martedì 8 agosto alle 18.30 al Caffè letterario le Murate, nell’ambito della rassegna Libri-Amoci curata da Elisabetta Failla e Carlo Scarzanella, si presenta il libro di Riccardo Jannello "Città da sfogliare", edito da Tarka Edizioni, con prefazione di Marco Buticchi.

Come recita il sottotitolo si tratta di “ventisei città viste con gli occhi di alcuni scrittori che vi sono nati o le hanno amate”.

Prestigiosa firma de La Nazione e del “Quotidiano Nazionale”, Jannello ha approfondito parte degli articoli pubblicati tra il 2016 e il 2017 nell’omonima rubrica dell’inserto di QN ‘Il piacere della lettura’ aggiungendovi biografie di autori, consigli di lettura, aneddoti e una guida rapida per il soggiorno, il cibo e le cose da non perdere.

Il libro risulta così come un diario di viaggio tra letteratura, arte, cinema e turismo attraverso i luoghi visitati dal giornalista scrittore. Jannello ci indica la strada, ma ci invita a percorrere la nostra. Un libro da tenere sul comodino la sera prima di un lungo viaggio, pronto all’uso, da portarsi appresso insieme alla valigia, pensato per chi ama leggere e conoscere nuovi paesi e usanze. Leggendo il libro, si possono ripercorrere i passi di scrittori, registi cinematografici, artisti. Scelte del tutto personali quelle dell’autore, ma occasioni di confronto.

Pessoa e Saramago a Lisbona (a questa città Jannello è particolarmente legato e le dedica due capitoli, data anche l’amicizia che lo ha legato appunto al premio nobel Saramago), De Oliveira a Porto, Marías a Madrid, Zafón a Barcellona, Scott Fitzgerald in Costa Azzurra, Hugo e Miller a Parigi, Hornby a Londra, Magritte a Bruxelles, Anna Frank ad Amsterdam, Andersen a Copenhagen, Dostoevskij a San Pietroburgo, Pasternak a Mosca, Isherwood a Berlino, Hrabal a Praga, Schnitzler a Vienna, Biasion a Creta, De Moraes a Rio de Janeiro, Amado a Salvador de Bahia, Sorrentino a Manaus, Garcia Marquez a Cartagena, Hemingway a L’Avana e a Chicago, Allen e Auster a New York, Rocky e Connelly a Filadelfia, Armstrong e Tennessee Williams a New Orleans, London a San Francisco.