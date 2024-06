Cinema in Manifattura, al via due mesi di spettacoli

Firenze, 21 giugno 2024 - Per il sesto anno consecutivo torna il Cinema in Manifattura, allestito dal 25 giugno al 28 agosto (ore 21.30) nella cornice del Cortile della Ciminiera. Il programma curato da Fondazione Stensen sarà offerto ad un prezzo ridotto di 3,50 euro per i film italiani ed europei, insieme a spettacoli gratuiti pensati per i nottambuli, con proiezioni di film cult alle 23.30 dei giovedì di giugno e luglio: Il Grande Lebowski, Dream Scenario e The Dreamers tra gli altri.

Durante le serate del Cinema, il pubblico potrà contare sull’offerta food and beverage dei cafè, ristoranti e atelier della Factory: Bulli&Balene, Shake Café, Berberè Pizza, Hiroko, Cuchiss Lab, Bottega Biologica. Il programma inaugura il 25 giugno alle 21.30 con la proiezione di Erasmus in Gaza, una storia vera che ci racconta com’era vivere a Gaza prima della guerra; per l’occasione sarà presente la regista Chiara Avesani e in collegamento il protagonista. L’altra regista ospite sarà Elettra Fiumi insieme allo street artist Il Sedicente Moradi per il film Radical Landscape, dedicato all’architettura radicale fiorentina del gruppo 9999 (venerdì 5 luglio).

Nell’anno della partenza del Tour de France da Firenze, il 28 e 29 giugno (a ingresso libero) il più importante festival internazionale dedicato alla bicicletta: Bicycle Film Festival, che celebra le biciclette attraverso l'arte, il cinema e la musica negli ultimi 24 anni. Fondato a New York da Brendt Barbur, il BFF ha attraversato il mondo in 100 città in tutto il mondo per un pubblico di oltre un milione di persone. Apertura cinematografica con “This is my momenti”, storia del ciclista eritreo 17enne Biniam Girmay, che sogna di correre il Tour de France. Contro ogni previsione, Biniam scala le classifiche internazionali.

Due eventi speciali dal vivo: il Cine-Concerto della Felicità, alla presenza di Agostino Ferrente e Andrea Satta (Têtes de Bois), Paolo Hendel e Pier Luigi Bersani in veste di attore. Sarà una serata dedicato a Sergio Staino con musica dal vivo, cortometraggi della felicità e conversazioni con gli ospiti (mercoledì 3 luglio); il monologo multimediale di e con Gabriele Del Grande, Il secolo è mobile: La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro, che racconterà la storia delle migrazioni con una proposta visionaria, tratto dal suo libro (sabato 13 luglio). Il programma include i migliori film della stagione appena passata, molti introdotti e commentati da Carlo Pellegrini. Potete recuperare l'ultimo film di Yorgos Lanthimos presentato di recente a Cannes, Kinds of kindness, l'insolita storia romantica Past Lives di Celine Song e l'acclamato Perfect Days di Wim Wenders. Ma anche una selezione più ricercata tra cui La chimera, Kissing Gorbaciov, Food for Profit e Palazzina Laf (il 9 luglio in occasione del secondo anniversario dei licenziamenti ex-GKN).

L’arena di Manifattura è uno spazio aperto a tutti e a tutte le lingue: metà dei film proposti sono in versione originale con sottotitoli in italiano: il modo migliore per godersi le prove attoriali in Challengers, Anatomia di una caduta, Furiosa, Bob Marley one love e molti altri. Per il terzo anno consecutivo torna a Firenze il Lasciati Fiorire Festival, organizzato dal collettivo di musicisti Fiore sul Vulcano e finanziato dall’Estate Fiorentina. Musica dal vivo, talk e mercati sostenibili animeranno la Limonaia di Villa Strozzi dal 30 agosto al 1 settembre, con una line-up in corso di definizione.

La novità principale dell’anno consiste in un’anteprima, un vero e proprio pre festival che avrà luogo in Manifattura Tabacchi venerdì 19 luglio e che si intitolerà Preludio. Questo il programma: dalle 19.30 presentazione de La CLIT, un progetto innovativo di divulgazione di sex-positivity che diventerà presto anche un negozio di sex toys, un caffè e una libreria insieme. Ci sarà anche il talk “Libertà, piacere e sex toys”. Dalle 20.30 inizierà il warm-up musicale in attesa del live acustico di Comete alle 21.30. L’artista romano, al secolo Eugenio Campagna, è passato anche per X-Factor e ha pubblicato recentemente il suo secondo disco, “Lividi”. Si chiude alle 22:30 con il DJ set tutto fiorentino e al femminile di Smalto, ovvero Michelle Davis, Mimmy e La Ponto. Il trio, che promette “selezioni a lunga durata ma non a prova di graffio”, chiuderà quindi in bellezza una serata divertente e inclusiva, perfetta anticipazione per le tre date di fine stagione. A fine luglio, il 28, in occasione del ventennale della scomparsa di Tiziano Terzani, una serata per ricordarlo e risentire la sua voce grazie al film di Mario Zanot. (Non solo) Cinema in Manifattura 2024 è un progetto di Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen. L’arena è parte di Europa Cinemas.