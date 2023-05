“Bruno Barbieri 4 Hotel” ritorna a Firenze

Firenze, 24 maggio 2023 – Dopo la sfida di Marrakech, la prima in assoluto al di fuori dei confini italiani, “Bruno Barbieri 4 Hotel” torna in Italia: protagonisti sono gli albergatori di Firenze, al centro del secondo appuntamento con Bruno Barbieri, atteso per giovedì 25 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su Now.

Anche questa settimana, gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Anche in queste puntate, in Italia e all'estero, Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile 'sigillo green'.

Nel corso di questo secondo episodio Barbieri condurrà, quindi, una gara tra i proprietari di alcuni dei migliori hotel eclettici del capoluogo toscano, che si sfideranno per offrire allo chef e agli altri albergatori un soggiorno da sogno nelle strutture all'interno del centro storico di Firenze e lungo l'Arno.

Non è la prima volta che Barbieri porta la trasmissione a Firenze: già nel 2018 quattro “boutique hotel “ si sfidarono in città.