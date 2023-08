Ben Affleck avvistato a Firenze con l’ex moglie Jennifer Garner (mentre JLo è in Costiera Amalfitana)

Firenze, 12 agosto 2023 – Un’estate di vip in Toscana. Alcuni giorni fa l’attore americano Ben Affleck è stato avvistato a Firenze insieme all’ex moglie Jennifer Garner e ai tre figli. Il tutto mentre l’attuale moglie, la cantante Jennifer Lopez, si trova in Costiera Amalfitana.

Nessuna aria di crisi, comunque, nel matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. L’attore nonché stella di Hollywood sarebbe arrivato in Toscana – a bordo del suo jet privato atterrato presumibilmente all’aeroporto di Firenze Peretola – per festeggiare insieme ai figli il suo 51esimo compleanno, che ricorre a Ferragosto.

Secondo quanto scritto dal magazine Page Six che ha pubblicato le foto di Ben Affleck a Firenze, l’attore sarebbe rimasto con l’ex moglie per circa mezz’ora per poi congedarsi.

Intanto Jennifer Lopez dopo aver fatto tappa a Capri si trova ora in Costiera Amalfitana, come documenta lei stessa nelle sue storie e post di Instagram. La star portoricana si gode l’estate insieme ad amici e collaboratori. Sui social è scattata l’ilarità dei fan italiani per il suo video mentre mangia un piatto di pasta al ristorante “Lo scoglio” a Marina del Cantone, frazione di Nerano (Massa Lubrense), e in italiano scimmiotta un “Spaghetti, ravioli” mentre mangia.