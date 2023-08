Fiorentini vip a Nardella: “Non mettere gli alberi d'arancio in via Cavour”

Firenze, 12 agosto 2023 - Le firme di 49 fiorentini vip, di riconosciuto rango professionale e scientifico, accompagnano una lettera inviata al sindaco Dario Nardella, alla giunta e al consiglio comunale per chiedere di evitare in tutti i modi di piantare alberi di arancio nella centralissima via Cavour giudicando questo progetto arboreo "inspiegabile sgrammaticatura" e "del tutto incongruo rispetto a quel contesto urbano".

I firmatari, che svolgono le loro attività in città e che appartengono a orientamenti ideali diversi tra loro, chiedono che dal progetto di pedonalizzazione della strada che conduce al Duomo sia stralciato "il previsto impianto di 50 alberi di arancio". "Il progetto definito 'di riqualificazione' del tratto di via Cavour tra piazza San Marco e via de' Pucci - si legge nel testo - prevede, oltre alla pedonalizzazione, la messa a dimora di due filari di piante di arancio, in totale 50. Francamente si tratta di un'inspiegabile sgrammaticatura, un intervento del tutto incongruo rispetto alla storia urbana di Firenze e in particolare di questo asse viario, così importante sin dal '400".