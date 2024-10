Baldini coordinatrice toscana del sindacato nazionale critici cinematografici italiani

Firenze, 16 ottobre 2024 - La critica cinematografica Elisa Baldini è stata nominata la nuova coordinatrice del Gruppo Toscano del Sncci (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che svolge attività di promozione della cultura cinematografica in tutta la regione, dopo l'assemblea elettiva del gruppo tenutasi oggi. Baldini succede a Marco Luceri, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi nove anni, per tre mandati consecutivi dopo Claudio Carabba. "Sono molto felice che Elisa Baldini sia la nuova coordinatrice del Sncci Toscana - ha dichiarato Luceri - la sua passione, la sua competenza e la sua professionalità saranno una garanzia nel portare avanti i molti progetti in cui è coinvolto il gruppo. A lei vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro". “Sono felice di questa opportunità e onorata per la fiducia – ha detto Baldini - che le socie ed i soci del gruppo toscano mi hanno concesso. Come prima cosa, il mio obiettivo sarà quello di proseguire l’egregio lavoro svolto da Luceri negli ultimi 9 anni, concentrando le energie sulle attività storiche del gruppo, come il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema e la Rassegna Scelti dalla Critica allo Spazio Alfieri, oltre che il premio Claudio Carabba, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione. Mi piacerebbe, inoltre, allargare la rete di connessioni e collaborazioni proficue tra il gruppo e le realtà locali che si occupano di cultura cinematografica dell’area fiorentina e non solo, studiare nuove opportunità di scambio e diffusione di competenze tra i membri del gruppo, oltre ad accogliere nuovi iscritti che possano dare ancora più stimoli ed energia al Sindacato”. Baldini nata a Prato nel 1982, nel 2007 consegue la laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione multimediale presso l’Università degli studi di Bologna con una tesi dal titolo L'influenza del neorealismo italiano nel cinema americano dal dopoguerra a John Cassavetes. Dal 2008 al 2020 collabora con Cineforum, nel 2005 inizia la collaborazione con Quaderni di Cinemasud di cui oggi è membro del comitato editoriale. Dal 2011 è parte del team editoriale di CG Entertainment, storica casa di distribuzione cinematografica, per la quale ha realizzato Booklet di approfondimento ed interviste per gli extra home video a: Ennio Morricone, Giancarlo Giannini, Terence Hill, Franco Nero, Paolo e Vittorio Taviani, Ricky Tognazzi, Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi, Ferzan Ozpetek. Ha pubblicato saggi su volumi collettivi dedicati a Massimo Troisi, Alberto Grifi, Mario Martone, Asghar Faradi, Saverio Costanzo, Agostino Ferrente, Liliana Cavani, Gabriele Salvatores, Luca Guadagnino, Vittorio De Sica. Iscritta al SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani è stata segretaria del Gruppo Toscano dal 2021 ad oggi e collabora con Cinecriticaweb.it. Nel 2024 è uscito il suo volume dedicato a Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli, parte della collana I migliori film della nostra vita di Gremese Editore.