Annalisa pronta a infiammare Firenze: sabato 6 aprile il concerto (sold out da mesi)

Firenze, 1 aprile 2024 – Annalisa è pronta a infiammare Firenze. La cantante, arrivata terza al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Sinceramente”, si esibisce al Nelson Mandela Forum sabato 6 aprile alle ore 21.

Un successo strepitoso il suo. Dopo aver conquistato gli Stati Uniti d’America dove è stata scelta da Billboard Italia per il premio ‘Global Force’ ai Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale, la cantautrice originaria di Savona è riuscita a scalare anche le classifiche europee. In Francia la hit “Sinceramente” ha appena conquistato il Doppio Disco di Platino. La canzone è uscita in versione italo francese con Olivia Stone. E che dire del successo del remix di “Sinceramente” con Bob Sinclar: la canzone, uscita venerdì 28 marzo, ha già ottenuto centinaia di migliaia di ascolti e streaming in tutte le piattaforme musicali.

Un nuovo appuntamento la vedrà protagonista a giugno, Annalisa sarà la madrina del Roma Pride e la sua ultima canzone sarà anche l'inno della manifestazione che quest'anno compie 30 anni. Nel frattempo ha appena conquistato un altro importante traguardo: con il Quinto Platino 'Mon Amour' è la prima canzone solista di un'artista italiana a raggiungere questo risultato arrivando così a ottenere 38 Platini e 13 Oro. Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l'artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100.

Il suo tour nei palazzetti, oltre a Firenze – concerto sold out da mesi – toccherà altre principali città italiane: Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova. A maggio sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti, il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I live della cantautrice continueranno poi anche in estate con «Tutti nel vortice outdoor», una serie di concerti in festival prestigiosi.