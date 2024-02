La "Bellissima" Annalisa si esibirà il 2 agosto a Villa Bertelli

Mancano ancora sei mesi, ma l’acquolina in bocca, per gli amanti della musica, è già tanta. Dopo l’annuncio di Emma (3 agosto) e Mamhood (14 agosto), la macchina organizzativa di Villa Bertelli mette a segno un terzo colpo mica da ridere ufficializzando l’esibizione di Annalisa (nella foto). L’autrice della hit di successo “Bellissima“ verrà a Forte dei Marmi il 2 agosto con il tour “Tutti nel vortice outdoor“, con la data fissata da Leg live emotion group e Fondazione Villa Bertelli.

Le prevendite prenderanno il via da domani (inizio alle 11) su Ticketone e tra le anticipazioni viene annunciata la canzone “Sinceramente“, brano che Annalisa porterà tra poco al Festival di Sanremo. Un’altra presenza prestigiosa per Villa Bertelli che farà la gioia dai fans della giovane cantante che ha sbancato le classifiche anche con “Mon Amour” (video musicale femminile più visto nel 2023) e “Ragazza Sola”, oltre ad essere stata per otto volte in cima all’airplay radiofonico.