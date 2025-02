Firenze ricorda Anna Benedetti: "Resterà nella storia della nostra città"

Firenze, 8 febbraio 2025 - E' stata ricordata a Firenze Anna Benedetti, fondatrice della rassegna 'Leggere per non dimenticare', scomparsa lo scorso 24 dicembre. In occasione di un convegno alla biblioteca delle Oblate sono intervenuti, tra gli altri, la sindaca di Firenze Sara Funaro e l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini. Sono state proposte a cura di Massimo Tarducci e condivise testimonianze sulla figura di Benedetti.

"Da studiosa e appassionata di libri, Anna Benedetti era capace di trasmettere l'entusiasmo per la lettura, di raccontarne la bellezza e la meraviglia, ma sapeva anche stimolare la conversazione e creare legami umani profondi e duraturi - ha affermato Funaro -. In Benedetti, l'amore per i libri si fondeva con una grande attenzione per i temi sociali, per le battaglie civili. L'eco delle sue parole, le iniziative di cui è stata l'anima, resteranno nella storia di Firenze. Ha portato libri e cultura dove nessuno ancora li portava, ha avuto intuizioni e realizzato progetti da pioniera. Spetta a noi, raccogliere il suo testimone. Per questo ringrazio chi sta portando avanti 'Leggere per non dimenticare' che quest'anno ha raggiunto il traguardo del trentennale".

"Ho conosciuto Anna Benedetti grazie a 'Leggere per non dimenticare', rassegna letteraria che ha ideato e organizzato per 30 edizioni, ospitando i più grandi autori nazionali e internazionali e aprendo una luce nel dibattito intellettuale fiorentino - ha dichiarato Bettarini -. Riconosco a lei la forza che ho visto nell'ultima conferenza stampa nella quale abbiamo insieme presentato l'edizione di quest'anno di 'Leggere per non dimenticare'. Anna ha fatto due cose importanti: una è la valorizzazione e la capacità di popolare la nostra biblioteca delle Oblate e l'altra è il fatto che è stata una vera figura di intellettuale di Firenze".