Amici della Musica di Firenze: la poesia del pianista argentino Goerner

Firenze, 22 marzo 2024 – “In questo momento della mia vita ho la necessità di suonare proprio quei pezzi, più di tutti gli altri” così il pianista argentino Nelson Goerner di scena sabato 23 marzo, alle 16 al Teatro della Pergola per l'ultimo recital pianistico della stagione concertistica degli Amici della Musica di Firenze. Molto incisivo e capace di raggiungere sublimi vette di poesia, Goerner suonerà la Chaconne in sol maggiore, HWV 435 di Händel, Davidsbündlertänze, op. 6 di Schumann, i Preludi, op. 23 di Rachmaninov e Islamey (Fantasia orientale) di Balakirev.

Domenica 24 marzo, alle 21, al Conservatorio Cherubini di Firenze, si conclude “Ritratti”, il ciclo ideato dal direttore artistico Andrea Lucchesini che rivolge lo sguardo alla musica contemporanea. Protagonista sarà il compositore Claudio Ambrosini, affiancato sul palco dal GAMO Ensemble, con Giulia Peri (soprano), Roberto Fabbriciani (flauto) e Francesco Gesualdi (fisarmonica e direzione). In ogni appuntamento della rassegna viene chiesto ai compositori di porre la propria musica in relazione con opere e autori che li hanno ispirati o che ritengono particolarmente significativi.

Lunedì 25, alle 21, la Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio ospiterà anche il Quartetto Lyskamm e il chitarrista Luigi Attademo che rendono omaggio ad Álvaro Company, per il secondo dei concerti che gli Amici della Musica hanno dedicato al ricordo del grande chitarrista e compositore. Verranno eseguiti il Quartetto n. 13 in la minore, D. 804, “Rosamunde” di Schubert, la Fantasia su una barcarola, op. 52 e la Suite ritrovata, op. 53 di Company e il Quintetto con chitarra in re maggiore, G. 448, “Fandango” di Boccherini.