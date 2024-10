Alla Certosa di Firenze il compositore Filippo Del Corno in prima italiana

Firenze, 24 ottobre 2024 – Filippo Del Corno, ex assessore alla cultura al Comune di Milano, recentemente tornato a dedicarsi completamente alla musica, sceglie Firenze per la prima italiana della versione orchestrale di “Ecco il segno”: l’appuntamento è domenica 27 ottobre alle ore 21 alla Certosa di Firenze, con un programma che include capolavori di Beethoven e Mendelssohn. In scena la giovanissima soprano di origini ucraine Nikoletta Hertsak, con il direttore d’orchestra Giulio Arnofi alla guida della Filharmonie. L’appuntamento fa parte di "Sinfonia di Vibrazioni”, rassegna diffusa sviluppata proprio dall’Orchestra La Filharmonie, con la direzione musicale di Nima Keshavarzi e la direzione artistica di Giulio Arnofi: per un mese la classica arriva in tutti i quartieri della città, affiancando ai concerti conferenze scientifico-musicali, laboratori pensati per le persone con disabilità sensoriali e un percorso formativo per le scuole. Il programma, parte dell’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di Firenze, è interamente a ingresso libero, con prenotazione consigliata online (per info si può andare sul sito https://www.lafilharmonie.com/rassegna/).