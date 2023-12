A Firenze va in scena ‘Schiaccianoci’ con le stelle del teatro dell’Opera di Berlino

Firenze, 25 dicembre 2023 – A Firenze va in scena ‘Schiaccianoci’, il titolo di balletto del repertorio classico più rappresentato al mondo. Mercoledì 27 dicembre doppio spettacolo alle ore 16,45 e in replica alle ore 20,45. In scena al teatro Verdi le stelle del Teatro dell’Opera di Berlino Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru. La produzione di Roma City Ballet Company è basata sulla versione originale di Marius Petipa e può vantare fino ad oggi quasi tutti sold out nei teatri dove è stato rappresentato. Nella versione coreografica di Luciano Cannito, ha un ruolo determinante il misterioso Drosselmeyer, qui interpretato dal grande danzatore caratterista Manuel Paruccini, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma. Drosselmeyer colpito dalla generosità della piccola Clara, decide di regalarle nella notte di Natale un sogno meraviglioso nel mondo delle favole, facendola guidare dal Principe Schiaccianoci e dalla Fata Confetto, in un regno fatato di giocattoli che diventano figure animate, principi e principesse di tutte le nazioni.

