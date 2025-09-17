Bright Night, la grande notte della ricerca: un ricco programma per Firenze e Prato

Firenze, 17 settembre 2025 – Sta per scoccare l’ora della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione ideata dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini alla scienza. In Toscana questo appuntamento prende il nome di Bright Night e coinvolge tutto il mondo della ricerca della regione.

A Firenze il programma - realizzato insieme ad un’ampia rete di enti di ricerca, istituzioni e musei del territorio – si articola in un’intera settimana, dal 22 al 28 settembre, con più di 80 iniziative realizzate da 300 ricercatrici e ricercatori. Il momento centrale dell'evento è la serata di venerdì 26 settembre, quando iniziative e stand animeranno piazza Santissima Annunziata. Tutte le info sul sito di Bright Night. Nell’edizione di quest’anno, l'attenzione è rivolta in particolare all’inclusione come valore fondante di una scienza che si prende cura delle persone, delle relazioni, dei territori e dell’ambiente. Lunedì 22 settembre (alle 10) la settimana di eventi si apre con l'incontro dal titolo “Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca” (Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo, 10), in cui docenti rappresentanti degli atenei toscani e vari enti di ricerca si confronteranno con realtà del territorio attive nel campo dell’inclusione. Fra gli interventi, Luca Bravi, docente Unifi di Storia della pedagogia e dell’educazione, tratterà il tema “Lingua e inclusione, con focus sulla presenza delle comunità cinesi e i rapporti con la sanità locale”.

Aspettando Bright Night

Nei primi giorni della settimana, una serie di appuntamenti prepara il terreno per la serata di venerdì 26 in piazza Santissima Annunziata.

Il Cinema La Compagnia (Via Cavour, 50/r) ospita tre appuntamenti fra ricerca, divulgazione e performance. Lunedì 22 settembre (alle 21) Emanuele Menietti e Beatrice Mautino de “Il Post” conducono il talk “Innovazione, benessere e diritti: le sfide della ricerca in un mondo che cambia”. Fra i temi trattati con i ricercatori Luigi Burroni, Micaela Frulli, Matteo Galletti, Antonio Lauria, Erik Longo, Linda Vignozzi, Maria Paola Monaco, Emanuele Pace, Maria Ranieri, Fabio Togni, Francesca Tosi e Daniele Vignoli, figurano, fra gli altri, il diritto internazionale, l’inclusione e l’invecchiamento attivo.

Martedì 23 settembre (alle 21) la sostenibilità ambientale e la transizione ecologica saranno il fil rouge dell’originale talk/concerto “Rigenerare il presente: scienza e comunità per un futuro sostenibile”. L’appuntamento prevede brevi approfondimenti sui temi a cura dei ricercatori Unifi Lorenzo Berzi, Francesco Ferrini, Claudio Lubello, Camilla Perrone e Rosa Romano, con incursioni musicali della Gaudats Junk Band, una formazione musicale che suona con strumenti realizzati interamente con materiali di riciclo, spaziando dal funk al soul, dal reggae al pop.

Mercoledì 24 settembre, sempre alle 21, andrà in scena “Ecosistemi di-Versi. Voci per l’ambiente”, una competizione di poesia performativa (poetry slam) sul tema della biodiversità, in cui quattro poeti si sfideranno sul palco con esibizioni di massimo tre minuti e saranno giudicati dal pubblico in sala. La serata è realizzata in collaborazione con il collettivo “Ripescati dalla piena”.

Al First Lab del Campus delle Scienze sociali (via Lelio Torelli, 2-4), giovedì 25 (dalle 11 alle 19) gli studenti e gli esperti della rete di università europee EUniWell (European Universities for Well-Being) daranno vita a “Mediterranean fragments: stories of marine litter through performance, poetry and data”, una mostra collettiva unita a performance on-site e conversazioni per sensibilizzare sui rifiuti presenti nel Mare Nostrum.

Nella stessa giornata (alle 15 – Viale Morgagni, 67/a) è prevista un’iniziativa per scoprire la biblioteca Unifi di Matematica, attraverso i suoi libri più preziosi. L’iniziativa “Tra libri e pieghe: la Matematica prende forma” si chiuderà con un laboratorio di origami.

Bright Night in piazza

Venerdì 26 settembre, la ricerca anima piazza Santissima Annunziata dalle 15 alle 23 con 34 stand nell’Area espositiva.

Le iniziative rivolte a un ampio pubblico spaziano dalle dimostrazioni dei dispositivi di sicurezza stradale per i veicoli pesanti alla progettazione aerospaziale, dall’uso della stampa 3D a fini biomedici alla statistica spiegata attraverso il gioco. Sarà dedicata un'attenzione particolare al tema delle specie aliene invasive, mentre il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non lineare (Lens) presenterà le proprie ricerche d’avanguardia in fotonica e tecnologie quantistiche. Il pubblico potrà confrontarsi con i ricercatori e ricercatrici dell’Inaf-Osservatorio Astrofisico di Arcetri sui grandi temi dell’astrofisica moderna e della ricerca spaziale. Tra gli altri, lo stand EUniWell illustrerà iniziative accademiche e progetti internazionali dedicati al benessere e alla sostenibilità. Ampio spazio sarà riservato ai servizi di orientamento dell’Ateneo, alle attività per l’inclusione e al Green Office, al Centro di Ateneo per la Protezione Civile, alle attività della Firenze University Press e alle collezioni del Sistema Museale di Ateneo.

Ben 15 le attività dedicate a giovani e giovanissimi nel Padiglione ragazzi. Fra tutte spicca la “Caccia al tesoro: un salvadanaio per la ricerca” (dalle 16:30), un percorso alla scoperta di indizi per capire come trasformare grandi idee in realtà.

In piazza si terrà anche la premiazione del contest “Falsi miti e mismatch nel mercato del lavoro” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, un'attività nell’ambito del progetto Or.A.Co.Li (Orientamento Alle scelte COnsapevoli) per il miglioramento dell’occupabilità.

Nel programma del 26 settembre sono previste anche visite guidate al Museo degli Innocenti e alla sua nuova Galleria degli affreschi, all’ex monastero di Santa Maria degli Angeli - oggi Biblioteca Umanistica dell’Ateneo (piazza Brunelleschi, 4) -, a Palazzo Buontalenti – oggi Istituto Universitario Europeo (via Cavour, 65) - e un seminario sulla lingua italiana e i dialetti al Centro Linguistico di Ateneo (via degli Alfani, 58).

Bright Night Passeggiate

Dal 25 al 28 settembre sono in programma delle passeggiate tematiche in città - guidate da ricercatrici e ricercatori Unifi e di altre istituzioni - che spaziano dalla storia alla letteratura, dall’architettura al diritto, dalla medicina all’astrofisica.

Fra i temi affrontati risaltano: il dialogo interreligioso, con visite ai luoghi sacri (Sinagoga, Moschea, Chiesa di Santa Croce), approfondimenti sui martiri cristiani e sulla Firenze Protestante; la storia della città attraverso le sue mura o le tracce degli scrittori e artisti anglofoni che vi hanno soggiornato; il mondo delle lingue, con presentazione dei luoghi della città in molteplici idiomi e un singolare viaggio tra le parole nello spazio urbano, tra muri, vetrine e piazze; i benefici delle camminate nella natura.

Bright Night a Prato

Alla Fondazione PIN (Polo universitario Città di Prato, piazza dell’Università, 1) il programma di venerdì 26 per la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori prevede attività e dimostrazioni per adulti e bambini e una performance immersiva a cura della Compagnia teatrale universitaria “Binario di Scambio”.

Seguiranno il concerto jazz di Stefano Maurizi, virtuoso del pianoforte, e il Campus Week party dopocena, in collaborazione con la Monash University e l’University of New Heaven.

Bright Night Weekend

La settimana di Bright Night si chiude sabato 27 e domenica 28 settembre con visite guidate e attività nei luoghi del Sistema Museale di Ateneo e di altre istituzioni culturali del territorio. Sarà possibile, fra l’altro, visitare la Specola o partecipare al primo escape game all'Orto botanico dell’Ateneo. Aperto anche il Giardino di Villa La Quiete, l'ultima residenza di Anna Maria Luisa de’Medici Elettrice Palatina.

La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori a Firenze è promossa dall’Università con il sostegno del programma di Regione Toscana – Giovanisì, il patrocinio del Comune di Firenze e il supporto del National Biodiversity Future Center, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A Bright Night collaborano Istituto e Museo degli Innocenti, Museo Galileo, Accademia della Crusca, Fondazione Scienza e Tecnica, Fondazione Osservatorio Ximeniano, Museo e Istituto fiorentino di Preistoria, European University Institute, Infn, Inaf - Osservatorio Astrofisico di Arcetri, Istat e Alia.

Il programma è stato presentato dalla rettrice Alessandra Petrucci, Marco Pierini (prorettore Unifi al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale), Stefano Cannicci (referente scientifico del programma fiorentino di Bright Night 2025) e Rossella Spiga (responsabile Comunicazione INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri).