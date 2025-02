A Firenze la mostra sull'Africa

Firenze, 20 febbraio 2025 – A Firenze arriva la mostra fotografica sull'Africa. Sarà ospitata all'interno della sede del Quartiere 2 e ha come titolo 'Africa-Realtà di un continente': è a cura di Moreno Torricelli, con la collaborazione del Quartiere 2. Rimarrà in esposizione fino al 28 febbraio nella sala Libero Beghi in villa Arrivabene. L'inaugurazione si terrà il 22 febbraio, alle ore 16: contestualmente verrà presentato il libro 'Oltre l'orizzonte' e proiettato il relativo documentario. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il martedì ed il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.