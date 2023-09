A Firenze arriva Sentiero Film Factory con 30 corti internazionali

Firenze, 6 settembre 2023 - Sei giorni di proiezioni, con 30 cortometraggi internazionali, masterclass, incontri e ospiti come il produttore Giorgio Scorza, i registi Niccolò Falsetti e Edoardo Gabbriellini, la sceneggiatrice Isabella Aguilar, la regista Maria Iovine. E' quanto propone la terza edizione di Sentiero Film Factory, il festival dedicato ai cortometraggi che si svolge in San Frediano a Firenze, dal 12 al 17 settembre.

Gli appuntamenti si snoderanno tra il chiostro della biblioteca Pietro Thouar, la sala ex Leopoldine, il circolo Aurora in piazza Tasso e la libreria l'Ornitorinco. Obiettivo principale del festival è quello di valorizzare i giovani talenti e le produzioni indipendenti attraverso la realizzazione di cortometraggi a Firenze e in Toscana. La manifestazione proporrà sei serate di proiezioni a cui si affiancheranno eventi collaterali come panel dedicati, pitch, masterclass e incontri con esperti del settore. Il filo rosso che lega il festival sono i 30 cortometraggi, divisi in varie categorie, di cui 15 corti che parteciperanno al concorso internazionale.

"Essere arrivati alla terza edizione è per noi un grande traguardo - commentano gli organizzatori Matteo Laguni, Pierfrancesco Bigazzi e Andrea Rapallini -. Nato quasi per gioco, ma sempre affrontato con tanta professionalità, Sentiero è diventato ormai una realtà affermata. Non solo nell'ambito della promozione, ma anche in quello della produzione artistica e la scoperta di nuovi talenti. Felici di confermare nuovamente il sodalizio tra Firenze e in particolare il quartiere di San Frediano, e il nostro festival. I numeri di quest'anno parlano da soli, il festival è in continua crescita, il futuro ben delineato, non vediamo l'ora di cominciare questa terza avventura".