Zucche giganti in mostra a Villa Montalvo

Sono le zucche giganti l’attrazione del sesto weekend de ‘Il Regno delle Zucche’, l’esposizione ospitata fino al 3 novembre nel parco di Villa Montalvo con diciannove sculture realizzate appunto interamente con le zucche. La manifestazione, organizzata per la prima volta in Italia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Campi, consente quindi ai visitatori di scoprire come quello che è un frutto della natura possa essere utilizzato per realizzare statue artistiche sulla scia di quanto accade, ormai da oltre 20 anni, nella celebre ‘Mostra di zucche più grande del mondo’ che si svolge a Ludwigsburg, in Germania. A Campi il tema scelto è ‘Madagascar’ per cui, sparsi per la grande area verde, ci sono gorilla, giraffe, leoni, pinguini, serpenti e tanti altri richiami ispirati all’incredibile biodiversità dell’isola principale del continente africano. Alcune di queste sculture sono state realizzate direttamente da Fabrizio Galli, uno dei più innovativi maestri costruttori del Carnevale di Viareggio, e da sua figlia Valentina. Oggi la mostra è visitabile dalle 9 alle 21, per ulteriori info e acquistare i biglietti di ingresso www.ilregnodellezucche.it, solo per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 331 4417741.

P.F.N.