Zone rosse, la proroga. Nuove aree off limits e 160 allontanamenti

Prorogata di altri cinque mesi, fino all’8 settembre, l’ordinanza adottata a ottobre scorso dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, che ha introdotto il divieto di stazionamento nell’area del parco delle Cascine, della Fortezza da Basso e della stazione di Santa Maria Novella per coloro che "già denunciati o condannati per fattispecie di reato di forte allarme sociale", o che "si rendano responsabili di condotte aggressive, determinando un concreto pericolo per la sicurezza pubblica".

La stessa ordinanza è stata inoltre estesa ad altre vie rispetto al primo provvedimento. Lo rende noto la prefettura che ha diffuso anche i dati sui risultati ottenuti dal 10 ottobre scorso, data di entrata in vigore del provvedimento.

Riguardo all’estensione l’ordinanza amplia il suo ambito anche a piazza Indipendenza e via Nazionale per l’area stazione e ricomprende ora anche viale Montelungo per la zona relativa alla Fortezza da Basso.

La decisione, si spiega, "è stata assunta nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 3 aprile tenendo conto della costante attività di monitoraggio e analisi dell’efficacia dell’ordinanza precedentemente adottata".

E ancora: "La proroga e l’estensione dell’ordinanza rispondono alla necessità di garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza, rafforzandone la reale percezione di sicurezza e contrastando con maggiore efficacia le condotte criminose".

Riguardo poi al bilancio, i servizi svolti in questi mesi, si spiega, "hanno consentito di controllare 13.579 persone (di cui 6.840 cittadini stranieri); adottare 157 ordini di allontanamento, nei confronti di 88 persone con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, 50 per reati contro la persona e 49 per reati contro il patrimonio; segnalare all’autorità competente 24 persone che hanno violato l’ordine di allontanamento".

Il rinnovo e l’allargamento ad altre aree di Firenze "è frutto del lavoro condiviso e dell’ascolto dei bisogni della città", ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale, Andrea Giorgio.

Che aggiunge: "In questi mesi c’è stato grande impegno da parte di tutti per un maggiore presidio e controllo del territorio – spiega –. Un lavoro di squadra importante che sta dando risultati e che stiamo portando avanti ogni giorno. Anche la definizione delle nuove zone e dell’ampliamento di quelle già presenti nella prima ordinanza è il risultato degli approfondimenti di tavolo tecnico che ha ascoltato le richieste della città".

Come amministrazione, prosegue, "stiamo facendo la nostra parte come testimonia l’impegno per potenziare l’organico della municipale con già 200 nuovi assunti in sei mesi e l’attivazione di progetti speciali come quello della Pol-Cascine. Ringraziandoli il loro lavoro, auspichiamo che il grande sforzo messo il campo dalle forze dell’ordine possa presto contare sull’arrivo di nuovi agenti da Roma, personale necessario per dare un maggior supporto a chi tutti i giorni è in strada e si impegna per la sicurezza dei cittadini", conclude l’assessore.

