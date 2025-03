Nicolò Zaniolo e la proposta di matrimonio a Sara Scaperrotta. Sullo sfondo il Ponte Vecchio

Firenze, 27 marzo 2025 – Propedeutica è stata una toccata e fuga a Parigi nei giorni scorsi, quelli nei quali Raffaele Palladino ha concesso un po' di riposo ai calciatori non convocati nelle rispettive nazionali. Nicolò Zaniolo (che in azzurro ci vuole tornare) ha approfittato della pausa per portare a Parigi la sua Sara Scaperrotta, che ieri ha compiuto 27 anni. Un regalo di compleanno, ma Nicolò ha voluto fare di più e ha preso spunto dalla città dell'amore. La grande serata però non è stata organizzata a Parigi. Ha scelto Firenze e lo sfondo del Ponte Vecchio per chiedere a Sara di sposarlo. I due stanno insieme da una vita, nel recente passato si erano anche lasciati prima di ritrovarsi più innamorati di prima. La nascita del piccolo Tommaso nel 2021 li ha uniti ancora di più. E da quando sono tornati insieme fanno coppia fissa. "Ora & per sempre" recita il post condiviso dalla coppia sui social. Nicolò si è inginocchiato, ha tirato fuori il classico anello e ha fatto la proposta. Ovviamente andata a buon fine. Tanti i commenti al post, di congratulazioni e auguri. Per Zaniolo il futuro calcistico resta un rebus, con l'obbligo di riscatto da parte della Fiorentina (proprietario del cartellino è il Galatasaray) ancora lontano. Per farlo maturare (16,5 milioni da versare ai turchi) mancano ancora 9 presenze da almeno trenta minuti, con 9 partite che restano alla fine del campionato, dovrebbe sfruttarle tutte. O almeno la maggior parte, contando poi su quelle europee. Difficile. Anche se poi non è da escludere che la Fiorentina ridiscuta con il Gala la situazione nel corso dell'estate, magari rinnovando il prestito che lo ha portato a Firenze nel corso del mercato invernale. Zaniolo è tornato in viola dopo un lungo inseguimento estivo da parte del ds Pradè, ma allora l'attaccante preferì l'Atalanta per il palcoscenico della Champions League. Poco spazio con Gasperini e la decisione di tornare a Firenze dopo gli anni del settore giovanile. Per lui fin qui 6 presenze per 262 minuti in campo e all'orizzonte c'è la sfida da ex contro l'Atalanta di domenica prossima alla ripresa del campionato. Adesso gli obiettivi di Nicolò sono chiari: tenersi la maglia viola cucita addosso e sposare la sua Sara.