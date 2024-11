Zampini Trio e Aaron Parks. Prima la masterclass poi il live

Oggi all’Exfila di Firenze, per ’Musica da Abitare’ va in scena un originale progetto musicale: masterclass e live. Alle 16,30 il pianista Aaron Parks ed il trio di Francesco Zampini (con Michelangelo Scandroglio e Bernardo Guerra) incontreranno il pubblico nel corso di un seminario centrato sulle tecniche, gli arrangiamenti, gli stili, con la possibilità di poter partecipare ad un incontro in cui si affronteranno varie tematiche per affrontare la preparazione ad un live a 360 gradi. A seguire (ore 21,30) il concerto: un progetto musicale che fonde la maestria del pianista americano Aaron Parks con i talenti del jazz italiano con Francesco Zampini, Michelangelo Scandroglio, Bernardo Guerra.