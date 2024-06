Yoga Day, è la giornata internazionale. Il Saluto al Sole che fa bene all’anima

La disciplina è millenaria. Il suo nome? Pensato per celebrare l’unione tra la mente, il corpo e soprattutto lo spirito.

Perché chi lo pratica lo sa quanto lo yoga riesca a scavare nel profondo. Introspezione e meditazione che diventano, se vogliamo, un’assicurazione per la salute. Una patente a punti per il benessere psicofisico. Provare per credere. Quando? Oggi, ad esempio, visto che in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dello yoga, non a caso, in coincidenza col Solstizio d’Estate.

La ricorrenza fu istituita dalle Nazioni Unite nel 2014 con una risoluzione (la 69/131) proposta dall’India approvata dal numero record di 175 Stati membri, su impulso del Primo Ministro Narendra Modi.

"Lo yoga è un dono inestimabile della nostra antica tradizione - affermò nel discorso che tenne alla 69esima sessione dell’Assemblea Generale -. Incarna l’unità di mente e corpo, pensiero e azione... un approccio olistico è prezioso per la nostra salute e il nostro benessere. Non è solo esercizio fisico; è un modo per scoprire il senso di unità con te stesso, il mondo e la natura".

E allora per i 200milioni di praticanti c’è solo da srotolare i tappetini, indossare leggins e tute comode, pronti per il Saluto al Sole.

In Toscana sono due gli appuntamenti da segnalare. A Livorno, la Terrazza Mascagni rimane ancora la cornice suggestiva prediletta dai centri e dalle scuole di yoga della città per l’esecuzione della pratica del Saluto al Sole, seguita da musica, mantra e kirtan indiani. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dalla Rete Olistica di Livorno con il patrocinio del Comune.

In Maremma, il The Sense Experience Resort di Follonica, raffinato rifugio, affacciato sulla spiaggia di Torre Mozza, organizza percorsi yoga basati sul metodo “Ashtanga Vinyasa“. Per tutti gli ospiti sono inclusi nel soggiorno anche i corsi di Pilates e workout, con un programma di lezioni quotidiane al tramonto. Ma in che cosa consiste il metodo? Nient’altro che nella combinazione di esercizi in un ordine ben preciso, che riguardano la corretta respirazione (drshti), la direzione dello sguardo (vinyasa), il respiro sincronizzato al movimento e attivazione dei bandha. E cioè la parola sanscrita che rimanda al concetto di legame, e che descrive posizioni in cui certi organi o parti del corpo vengono contratti o controllati.

Francesco Ingardia