Wish Parade Firenze, almeno diecimila in strada: “Per la Palestina, contro il dl sicurezza”

Firenze, 24 maggio 2025 – Almeno diecimila persone arrivate da un po’ tutta Italia hanno partecipato alla Wish Parade, la seconda edizione della manifestazione organizzata da diversi collettivi e associazioni con varie rivendicazioni. “Per la Palestina, contro il dl sicurezza”, uno degli slogan della sfilata in musica. Una quindicina almeno i carri da cui le casse diffondevano musica techno.

Un momento della Wish Parade 2025, che si è snodata per le strade di Firenze concludendosi alle Cascine (New Press Photo)

Il corteo è partito nel primo pomeriggio da via Forlanini, attraversando parte della città e concludendosi al Parco delle Cascine. Qui la festa è andata avanti, sempre a base di musica, fino a sera inoltrata. Non si sono registrati incidenti. Certamente diversi sono stati i disagi per gli automobilisti, con strade chiuse per consentire la manifestazione e lunghe code.

Un momento della Wish Parade 2025 a Firenze (New Press Photo)

Tra i partecipanti alla manifestazione, anche il Collettivo ex Gkn. “Il genocidio in Palestina non sta solo annientando un popolo – si legge in una loro nota – sta azzerando l’umanità. Tutto viene sdoganato: la deportazione, l’annientamento per fame, il male e perfino la banalità del male. Come a dire che decenni di retorica della memoria ci hanno portato fino a qua: a non riconoscere l’orrore quando si presenta”.

Un momento della Wish Parade 2025 che si è svolta a Firenze (New Press Photo)

"Dalla resistenza per la Palestina all'opposizione contro la repressione politica del DL sicurezza – scrive invece il sindacato Usb – . Oggi a Firenze una bellissima manifestazione della rete Wish Parade. Verso lo sciopero generale del 20 giugno e la manifestazione del 21 giugno contro il riarmo”.