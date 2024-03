Voto Italia Viva scende in campo. Federica Brunori è la candidata

Federica Brunori è la candidata sindaco di Italia Viva a Calenzano. "Dopo anni di attività locale per il comitato calenzanese di IV – dice –, voglio rappresentare l’anima nuova, produttiva e lavoratrice della nostra città". Quarantasette anni, laureata in comunicazione istituzionale e d’impresa all’Università di Siena, da oltre 20 anni lavora in un istituto di credito dove si occupa di progetti del credito per le banche estere. Sposata con Rudi, è madre di Rachele e Vittoria, 19 e 12 anni. "Vorrei costruire un vero polo alternativo alla destra e alle sinistre perché i problemi non hanno un colore politico: vanno solo risolti – dice Brunori -. Questa città ha bisogno di superare le difficoltà riscontrate dall’ultima amministrazione, deve tornare ad ascoltare i propri concittadini, metterli al centro delle scelte e dei programmi in una logica di condivisione della Calenzano del futuro".

Stamani la candidata primo cittadino di Italia Viva avvierà ufficialmente la sua campagna elettorale al mercato settimanale di Calenzano incontrando i cittadini dalle 8,30 alle 13 tra i banchi.

"Calenzano merita l’impegno di tutti noi: condivideremo questo percorso con chiunque voglia contribuire con le proprie idee a cambiare la nostra città".