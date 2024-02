Volontariato. Obiettivo giovani

‘Siete presente. Con i giovani per ripartire’, promosso dal Cesvot per promuovere il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, per facilitare il ricambio generazionale delle organizzazioni e spingere sul fronte dell’innovazione. Al bando sono destinati 445mila euro di cui 230mila da Regione Toscana - Giovanisì, e 215mila dalle undici Fondazioni bancarie della regione. Gli enti potranno presentare le loro proposte fino all’11 marzo e il bando finanzierà 89 progetti. "Il bando ‘Siete presentè taglia il traguardo della terza edizione e questo rappresenta un’iniziativa attesa e utile - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani -. Intercetta esigenze molto sentite, soddisfa bisogni che attraversano la società, investe nella cittadinanza attiva dei più giovani e nella crescita del volontariato e della promozione sociale. Sono soddisfatto della conferma della collaborazione tra Regione Toscana con Giovanisì, Cesvot, terzo settore e fondazioni bancarie". Luigi Paccosi, presidente di Cesvot, ha spiegato che "la nuova edizione del bando ha l’obiettivo di sostenere gli enti del terzo settore in progetti che valorizzino il protagonismo giovanile favorendo una reale partecipazione".