Volontariato in lutto, muore Pasquale Corrado

Humanitas Scandicci in lutto per la scomparsa di Pasquale Corrado (nella foto).

Un volontario inossidabile, attivo dagli anni ‘60 ha sempre dedicato cuore e anima all’associazione di Pubblica assistenza, in Protezione Civile e sul territorio, in particolare delle colline, dalla sezione di San Vincenzo a Torri. Dall’associazione è arrivato un ringraziamento non formale; a salutarlo ai funerali volontari di tutte le età che hanno vissuto con Pasquale l’esempio di cosa vuol dire essere volontari, dedicare il proprio tempo ad aiutare gli altri.

E sempre in tanti si sono stretti intorno alla moglie di Pasquale, Margherita, ugualmente impegnata nell’associazione di volontariato anche con ruoli di responsabilità.Tanti gli attestati di cordoglio arrivati anche dalle altre consorelle in giro per la Toscana, che nel tempo hanno avuto modo di lavorare con Pasquale, vera pietra angolare della solidarietà e del civismo di Scandicci.