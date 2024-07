Volontariato. Il programma per la festa

Torna al Parco del Poggione La "Festa del Volontariato Sancascianese", Un calendario di eventi musicali, di intrattenimento, sportivi e gastronomici. Giunta alla 18esima edizione, vanta un bilancio di 23 progetti finanziati in Italia e in tutto il mondo e un fondo di 130mila euro devoluto in beneficenza. A dare vita all’evento sono 22 associazioni locali che mettono in pista 250 volontari. Quest’anno l’aiuto economico andrà all’associazione Artemisia. "Intendiamo supportare la comunità femminile del territorio – dichiarano la presidente della festa Ilaria Manzati e la vicepresidente Emma Matteuzzi - con azioni di aiuto concreto unite ad una campagna di sensibilizzazione e informazione sul tema della violenza di genere". Artemisia gestisce, tra l’altro, uno sportello nel territorio chiantigiano e si occupa della promozione dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere. "Il ricavato – spiegano – andrà in parte per progetti di prevenire la violenza di genere, e in parte a sostegno alle donne e ragazze per uscire dalla violenza e diventare libere ed autonome".

Andrea Settefonti