Volontari meno soli. Attivato lo sportello per le associazioni

Sarà istituito uno sportello di supporto informativo destinato al mondo del volontariato e dell’associazionismo di Sesto fiorentino. Il consiglio comunale ha approvato la mozione promossa dai gruppi consiliari Per Sesto, PD, Ecolò, Sinistra Italiana e Italia Viva per fornire un sostegno concreto a chi opera nel terzo settore. "Gli adempimenti burocratici del nuovo codice del Terzo Settore sono complessi – sottolinea il consigliere Pd Alessandro Iasiello (nella foto) –: molte associazioni sestesi incontrano difficoltà nell’adeguarsi alla normativa. Lo sportello offrirà informazioni chiare e supporto, consolidando il ricco tessuto associativo locale". Per il gruppo "Per Sesto" il valore del volontariato "è un patrimonio indispensabile per una società accogliente".