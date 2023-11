Volley, il progetto della Savino nelle scuole

Non solo agonismo. La Savino del Bene volley sigla una lettera di intenti con Metrocittà e Ufficio scolastico territoriale per esportare buone pratiche sul fronte della promozione sportiva e nella partecipazione sociale dei cittadini. La proposta di delibera, approvata all’unanimità del consiglio metropolitano, è stata illustrata dal consigliere delegato allo sport Nicola Armentano. Al centro dell’accordo la realizzazione di iniziative volte a favorire l’attività motoria e sportiva a scuola e nel tempo libero. Savino del Bene del patron Paolo Nocentini non è solo la prima squadra che milita nel campionato di A1 di volley femminile, ma è in realtà un movimento sportivo che ruota anche intorno ai giovani e all’avviamento allo sport. "L’importanza di promuovere la pratica dell’attività sportiva e motoria, - ha detto Armentano - è concepita non soltanto per le necessità atletiche ma anche come azione di salvaguardia del benessere psicofisico di tutta la popolazione che non pratica sport agonistico, e in particolare dei giovani in età scolare e forte e sposa in pieno l’impegno della città metro nella promozione sportiva e nella partecipazione sociale dei cittadini di ogni età e dei diversamente abili sul proprio territorio attraverso l’attività sportiva". Ci saranno momenti di incontro nelle scuole del territorio con campioni dello sport.