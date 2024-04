"Voglio vivere così". Jazz e musica d’autore

"Voglio vivere così" è una delle canzoni più famose della musica leggera italiana degli anni Quaranta, scritta da Giovanni D’Anzi e Tito Manlio nel 1941 (forte il contrasto tra il gioioso ottimismo del brano e lla tragicità del periodo) ed è stata scelta da Lorenzo Andreaggi e dalla band "Tallking Ties" come titolo nel loro esordio insieme alla scoperta (o meglio, riscoperta) del rapporto tra il jazz e la musica d’autore. Lo spettacolo, domenica alle 17.15 nel Teatro del Palco di Firenze (piazza Cardinale Elia Dalla Costa, 25), propone aneddoti e curiosità, sposando il più che centenario incontro di tradizioni e culture transoceaniche. Interessante la scelta di spaziare nelle varie epoche: da "Ma l’amore no" (1942, ancora D’Anzi, stavolta con Galdieri) a "Bartali" di Paolo Conte (1984) e via dicendo e con autori italiani e non solo, come nel caso del grande autore e interprete brasiliano Chico Buarque de Hollanda. Il repertorio omaggia grandi artisti come il Quartetto Cetra, Narciso Parigi, Fred Buscaglione, Lucio Dalla e Louis Prima. Spiccano alcuni brani originali come "Questione di geni" e "Extravagante" contenuti nel debutto discografico dei Talking Ties edito nel 2022.

Tra i brani curiosi citiamo "Amici miei"; scritta da Narciso Parigi per il film omonimo che avrebbe dovuto dirigere Pietro Germi e ricantata da Andreaggi (giovane talento che si muove sulle orme del grande cantante e attore fiorentino) nel suo primo album "Italia, America e ritorno" da Egea Music nel 2020. Si tratta di un brano molto curioso perché malinconico e lontano da quel tourbillon burlesco (seppur non privo di una venatura amara) dei film di Monicelli che sostituì proprio Germi scomparso prima dell’inizio del film. Alla morte di Germi la canzone "Amici miei" rimase nel cassetto e non diventò mai la sigla del film. Protagonisti del concerto sono lo stesso Andreaggi (voce) e poi i "Talking Ties" con Giovanni Gargini (voce, washboard e batteria), Bernardo Sacconi (voce, chitarra, contrabbasso),Federico Calabretta (voce e pianoforte), Charles Ferris (tromba e trombone), Matteo Spolveri ( tromba e flicorno), Glauco Benedetti (sousafono e trombone).

Roberto Davide Papini