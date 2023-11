Voglia di Natale e di risparmio energetico. Via Tornabuoni si accende di eco luminarie

Tanta gente. Turisti, ma pure tantissimi fiorentini perché a Firenze c’è voglia di luce, di Natale. In via Tornabuoni c’è stata la cerimonia di accensione delle luminarie, momento che sancisce l’inizio delle festività natalizie: l’addobbo, a risparmio energetico, è curato da Mixar per conto di Confcommercio Firenze-Arezzo, con il contributo economico della banca Passadore e del Banco Desio. Si possono vedere pendenti luminosi a led di colore bianco, sospesi tra i palazzi, intervallati da pacchi regalo decorati con un fiocco rosso in vetroresina. In totale 60 attraversamenti con 55.200 punti luce distribuiti su tutta la lunghezza della strada, 36 pacchi regalo con 550 punti luce. Nel tratto compreso tra Santa Trinita e piazza Antinori si trovano due grandi installazioni luminose a forma di pacco regalo, aperte e percorribili. Le luminarie brilleranno anche su via degli Strozzi e via dei Pescioni. Il sindaco Dario Nardella, al decimo anno di questa tradizione, si è emozionato dopo aver camminato a passo lungo intorno a piazza della Repubblica a cercare (e stanare) venditori abusivi.

C’erano anche il presidente e il direttore di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e Franco Marinoni. "Sono felice di essere qui per la decima volta all’accensione delle luci - ha dichiarato Nardella -. E’ sempre un momento particolare perché rappresenta l’inizio delle festività, poi ci saranno tanti altri appuntamenti come l’accensione dell’albero in piazza Duomo. È bello vedere così tanta gente, è la prima volta che ci sono così tante persone. Queste luminarie rispettano l’ambiente, sono più ecologiche. Anche dai piccoli gesti si può fare qualcosa per l’ambiente, il pensiero non può non andare alle popolazioni alluvionate intorno a Firenze e in Toscana, che subiscono le conseguenze dell’emergenza ambientale".

"La luce contrasta il buio – il commento di Cursano -. Vedere le vetrine accese, le luci è un contributo di tutti noi alla bellezza del centro. Questo momento anticipa il Natale, il mio vuole essere un messaggio di amore e positività". E a proposito del tema sicurezza, ha affermato Cursano, "voglio invitare tutti a venire in centro perché l’illegalità si combatte con la legalità, il buio con la luce". "Con questa tipologia di illuminazione siamo riusciti, una volta ancora, a trovare il giusto mix che rende onore alla strada, ai negozi, alla città", ha affermato Marinoni. Il periodo festivo ha inizio: martedì ci sarà anche l’apertura del tradizionale mercatino di Natale in Santa Croce.

Niccolò Gramigni