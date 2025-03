Vittime innocenti delle mafie. Il ricordo sul palco

Nato dalla collaborazione di Teatri d’Imbarco con l’associazione Familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili e rappresentato in molte piazze italiane, ’Il paese nelle mani. Cronaca d’Italia in sette stragi’ è una lucida e amara riflessione sulla storia contemporanea del nostro Paese che va dal 1992 al 1994. Sono gli anni delle sette stragi di mafia, gli anni in cui la criminalità organizzata tenne sotto scacco il nostro Paese, gli anni del tritolo e della cosiddetta trattativa. Lo spettacolo scritto e diretto da Nicola Zavagli arriva al Teatro delle Spiagge il 20 marzo (ore 21). In scena l’attrice Beatrice Visibelli.