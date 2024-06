Firenze, progetto tiroide Ant: posti disponibili per le visite gratuite

Firenze, 11 giugno 2024 - Continua il programma di prevenzione oncologica gratuita di Ant a Firenze. Molte le sessioni di visite già offerta ai cittadini dell’area fiorentina in questi primi mesi del 2024. Fra i progetti attuati da Ant a Firenze c’è anche il Progetto Tiroide che vedrà l’ultima sessione di visite prima della pausa estiva venerdì 14 giugno presso gli studi medici Afam in via Isonzo 2/1 a Firenze. Nello specifico grazie al Progetto Tiroide Ant, la Fondazione offre visite specialistiche con ecografia tiroidea con l'obiettivo di individuare eventuali noduli sospetti che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici. La diagnosi precoce consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile. Le prenotazioni sono già iniziate ma ci sono ancora posti disponibili. Per prenotarsi è necessario registrarsi online e fissare il proprio appuntamento, fino ad esaurimento posti, al link https://ant.it/cosa-facciamo/prevenzione/registrazione-visite. L’iniziativa è riservata a cittadini/e residenti a Firenze e Provincia. Per conoscere tutte le date di prevenzione oncologica gratuita che ogni mese Ant organizza in Toscana e sapere come prenotarsi, è possibile visitare la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.